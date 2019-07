Incêndios: Governo tem responsabilidades na Proteção Civil que não cabem aos autarcas

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM/RC), José Carlos Alexandrino, disse hoje que os autarcas não podem assumir responsabilidades que não lhes pertencem em termos de Proteção Civil e que são do Governo.

“Não podemos imputar as responsabilidades todas aos autarcas como não haja outros responsáveis políticos no país e outros responsáveis governativos. Porque nós, os meios que dispomos em termos da Proteção Civil são muito escassos e por isso é que existe um ministro da Administração Interna e por isso é que existe um secretário de Estado da Proteção Civil. É porque há responsabilidades nossas, mas também há responsabilidades mais acima”, disse à Lusa José Carlos Alexandrino, que é também presidente da autarquia socialista de Oliveira do Hospital.

Em declarações à margem da inauguração da feira Expofacic, em Cantanhede, no distrito de Coimbra, sobre a polémica entre o presidente da Câmara de Mação (Santarém), Vasco Estrela, e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o presidente daquela que é a maior comunidade intermunicipal do país disse que tanto as autarquias como o Governo têm “de fazer uma aprendizagem” sobre como lidar com os incêndios.

“Temos todos aqui que fazer uma aprendizagem, temos todos de ter humildade e temos todos de assumir as responsabilidades. O Governo não pode responsabilizar só os autarcas como sejamos nós as primeiras mãos a semear. Porque também o Governo tem responsabilidades e tem de ser um trabalho conjunto”, acrescentou.

Ainda sobre a polémica após os fogos que assolaram Vila de Rei e Mação, o presidente da CIM/RC frisou que numa altura “às vezes difícil” e com a “complexidade” de que se revestem os incêndios “todos ralham e ninguém tem razão”.

Ainda em relação a responsabilidades imputadas a autarcas, José Carlos Alexandrino lembrou que nos incêndios de junho 2017 em Pedrógão Grande três autarcas ficaram como “bodes expiatórios” e vão responder em tribunal “por homicídio por negligência” por causa de uma lei “que no país todo ninguém cumpria”, já que os municípios não tinham condições financeiras nem mecanismos para entrar em terrenos privados e fazer cumprir a legislação, argumentou.

“Mas arranjamos três autarcas bodes expiatórios e vimos que outros responsáveis políticos de outra dimensão não tiveram problema nenhum. Por isso, nós os autarcas, hoje, estamos muito à mão de semear em responsabilidades que, às vezes, não são nossas. Também pertencem a outros”, lamentou.