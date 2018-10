Incêndios: Governo vai proibir venda durante dez anos de casas reconstruídas

Os proprietários de casas de habitação permanente reconstruídas por dinheiros públicos depois dos incêndios de outubro vão ficar proibidos de vendê-las durante dez anos. A alteração do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitação Permanente (PARHP) abrange todas as reconstruções que foram pagas com dinheiro exclusivamente público, ficando excluídas as casas reconstruídas de Pedrógão Grande, avança o jornal “Público”.

A condição de não vender as casas reconstruídas por dez anos consta no compromisso assinado aquando da entrega das casas, que são a primeira morada de um indivíduo ou agregado familiar. A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-C), Ana Abrunhosa, explica no entanto que o facto e se apoiar uma família na reconstrução da sua casa “não a obriga a ficar a viver lá, a pessoa pode emigrar, por exemplo; só não pode vender a casa nos próximos dez anos”.

O compromisso é válido apenas para as casas que foram construídas ao abrigo do programa público, onde se excluem as habitações afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande, reconstruídas pelo Fundo Revita. No total, foram reconstruídas em Pedrógão Grande 261 casas, 100 pelo Revita. Ao abrigo do programa público estão identificadas 361 casas de construção total e mais 431 de construção parcial.