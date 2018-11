Incentivo à natalidade é insuficiente e tardio, considera Nós Cidadãos

Apesar do Nós, Cidadãos se congratular com o apoio de 400 euros por bebé nascido nos hospitais e maternidade, que será concedido ao Governo Regional, esta medida é no entender do partido insuficiente e tardia.

“O apoio centraliza-se apenas na medida avulsa de subsidiar financeiramente os nascimentos, esquecendo todo o resto que envolve uma reforma estrutural na política para o apoio à natalidade e às famílias”, considera o Nós, Cidadãos.

Nesse sentido o Nós, Cidadãos propõe medidas como por exemplo, a aplicação do diferencial fiscal, em sede de IRS, para as famílias com 2 ou mais filhos, e um programa regional que permita práticas na administração pública (e no sector privado) de conciliação entre a vida familiar e o trabalho/vida profissional, e apoio a bens e equipamentos sociais.

O partido alerta que esta medida tomada pelo executivo é também eleitoralista e “carece de um conjunto de outras” que tornariam o aumento da natalidade verdadeiramente sustentável na Região. O Nós, Cidadãos critica ainda o executivo por este assunto não ter sido uma prioridade.