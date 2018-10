Incerteza em Itália faz tremer bolsas europeias. BCP e EDP pressionam PSI 20

Ler mais

A bolsa portuguesa continua a negociar no ‘vermelho’, a meio da sessão desta terça-feira, dia 2 de outubro, estando agora a aliviar perdas. O principal índice do mercado, PSI 20, perde 0,08%, para 5.308,87 pontos, acompanhando o sentimento das congéneres europeias. A pressionar as bolsas na Europa estão as preocupações de Bruxelas com a situação político‐orçamental em Itália.

A Sonae Capital é a cotada que mais perde na bolsa nacional, ao recuar 2,57%, para 0,721 euros. A acompanhar a tendência está também o BCP, que cai 0,88% para 0,246 euros. Segundo os analistas do BPI Online, o banco Miguel Maya é “um dos títulos mais permeáveis ao sentimento dos investidores globais aos bancos italianos e às yields deste país”.

“Muitos gestores de fundos têm as suas carteiras divididas por áreas geográficas. Assim, se o risco percetivo da dívida italiana aumentar, estes gestores tenderão a diminuir a exposição ao Sul da Europa e como tal não venderão apenas ações italianas, mas também portuguesas e espanholas”, indicam.

A EDP continua também no ‘vermelho’, depois de ter anunciado esta segunda-feira que o norte-americano Capital Group cortou a sua participação para 2,958%. Segundo o site da EDP, a 30 de junho, o Capital Group detinha uma participação de 9,97% na EDP e era o segundo maior acionista após a China Three Gorges, que tem 23,27%. A cotada perde agora 0,38%, para 3,108 euros.

Em queda estão ainda a Jerónimo Martins (-1,87%), a Corticeira Amorim (-1,20%), a Pharol (-2,53%), a NOS (-1,07%), a Altri (-0,85%), os CTT (-0,65%), a Ibersol (-0,64%), a F. Ramada (-0,50%) e a REN (-0,08%).

Em terreno positivo, estão a Galp Energia (1,10%), a EDP Renováveis (0,12%), a Semapa (1,62%) e a Navigator (3,61%).

As restantes bolsas europeias seguem em terreno negativo. O índice alemão DAX recua 0,63%, o francês CAC 40 desvaloriza 0,59%, o italiano FTSE MIB tomba 0,34%, o espanhol IBEX 35 deprecia 0,83%, o holandês AEX perde 0,80% e o britânico FTSE 100 cai 0,27%.

“As bolsas europeias seguem no vermelho, da mesma cor que pinta o lado direito da bandeira de Itália”, indica Ramiro Loureiro, analista de mercados do Mtrader, do Millennium BCP. “O país está a dominar as manchetes, depois de Jean-Claude Juncker ter referido que o orçamento italiano pode levar a uma crise semelhante à da Grécia. Já o vice primeiro-ministro de Itália rejeitou a ideia de colisão com a União Europeia, procurando o diálogo, mas reiterou que o défice inscrito no orçamento de 2,4% não é para alterar”, acrescenta.

Face a isso, Ramiro Loureiro nota que as yields soberanas italianas estão em alta e os principais bancos do país estão em queda, ainda que a aliviarem dos mínimos atingidos na abertura de sessão. O euro também se vai ressentindo, ao depreciar 0,33% face ao dólar para 1,154. Já a libra cai 0,64% para 1,295 euros.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, perde 0,47% para 84,58 euros, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,08%, para 75,36 dólares por barril.