Incerteza em Itália leva juros italianos para máximos de 2014

Os juros da dívida pública italiana avançam em todos os prazos, com a “yield” associada aos títulos com prazo a 10 anos a avançarem para os 3,59%, estando acima dos 3,5% pela primeira vez em mais de quatro anos.

A pressão sente-se também na bolsa, com o principal índice do país a recuar mais de 2% com a banca a ceder terreno. De acordo com os analistas, as bolsas europeias e, em particular o setor da banca, estão a ser castigados pela “colisão entre o governo italiano e a União Europeia relativamente à meta de défice a ser inscrita no Orçamento do Estado para 2019”.

A Comissão Europeia está bastante preocupada com os planos orçamentais para os próximos três anos, isto porque vão contra os compromissos assumidos em julho. Este domingo, em entrevista ao jornal “Corriere della Sera”, o vice-primeiro-ministro e líder do Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, confirmou que em 2019 o défice orçamental da Itália será de 2,4%, um valor bem acima dos 0,8% inscritos no Programa de Estabilidade enviado pelo anterior executivo em Abril para Bruxelas.

“Estamos um pouco surpreendidos com a dimensão da reação dos mercados obrigacionistas, mas parece que o mercado está a saltar para a conclusão de que a Comissão vai adotar uma abordagem dura quando Itália submeter o seu orçamento”, refere Antoine Bouvet, da Mizuho.