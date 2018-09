Incerteza em Wall Street condiciona investidores

Wall Street encerrou hoje a negociação com os principais índices norte-americanos a revelarem alguma incerteza por parte dos investidores. Assim, para este fecho de negociações com sinais pouco claros contribuiu a queda de 0,25% do Dow Jones para os 26.494 pontos e a desvalorização do S&P 500 para os 2.915 pontos. Em contraponto, registe-se o fecho de negociação no ‘verde’ do Nasdaq: valorização de 0,18% para 8.007 pontos.

A Fed condicionou ligeiramente os investidores. Jerome Powell, presidente da Fed, discursou ontem em Jackson Hole e afirmou que a subida das taxas de juro é a melhor opção para proteger o crescimento económico americano, realçando que a Fed não irá surpreender o mercado com um ritmo mais acelerado da alta das taxas de juro. O presidente da Fed veio defender mais uma vez o aumento gradual das taxas de juros que o banco central está a realizar. Especificamente, Powell argumentou que o aumento gradual das taxas ainda é adequado, uma vez que ainda não vê “um alto risco de sobreaquecimento” da economia dos EUA.