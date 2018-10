“Incidente não é justificável”. Príncipe saudita rompe o silêncio sobre o ‘caso Khashoggi’

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, afirmou esta quarta-feira que os assassinos de Jamal Khashoggi – morto nas instalações da embaixada saudita na Turquia – seriam levados à justiça, naqueles que foram os seus primeiros comentários públicos sobre a matéria desde que o assassinato do jornalista provocou condenação internacional e sobre ele incidiram diversas suspeitas.

O príncipe Mohammed disse, no âmbito do fórum internacional de investimento estrangeiro a ter lugar na capital da Arábia Saudita, Riad, que o seu país e a Turquia trabalharão juntos “para alcançar resultados” nas investigações.

“O incidente que aconteceu é muito doloroso para todos os sauditas … o incidente não é justificável”, disse o príncipe herdeiro, para afirmar que “no final, será feita justiça”.

O príncipe herdeiro não resistiu a manter-se imune ao coro de protestos internacionais – com repercussões, aliás, no próprio fórum, onde não estiveram vários políticos e empresários em protesto pelo que aconteceu na embaixada. O presidente turco, Recep Erdogan, tem sido um dos mais duros críticos de Riad, não se tendo poupado nas palavras quando acusou o governo saudita de envolvimento.

Nem o costumeiramente circunspeto Donald Trump (quando os assuntos envolvem a Arábia Saudita) conseguiu disfarçar o incómodo sobre o assunto: num dos seus comentários mais duros até agora, disse ao ‘Wall Street Journal’ que o príncipe herdeiro tinha a responsabilidade final pela operação que levou à morte do jornalista saudita.

Segundo avança a agência Reuters, Erdogan já conversou com o príncipe Mohammed sobre o assunto e ambos discutiram os passos necessários para trazer à luz todos os aspetos do assassinato de Khashoggi.

Um conselheiro do presidente da Turquia, citado pela mesma fonte, disse que o príncipe Mohammed tinha “sangue em suas mãos”. As autoridades sauditas não responderam diretamente às declarações de Trump e do assessor de Erdogan, mas o príncipe Mohammed insistiu num quadro de normalidade com a Turquia: “há aqueles que estão a tentar tirar proveito desta situação dolorosa, para criar divisões entre a Arábia Saudita e a Turquia”.

Riad atribuiu as culpas pelo assassinato e desmembramento de Khashoggi, residente nos Estados Unidos e colunista do ‘Washington Post’, a alguém que preparou uma “operação desonesta” de que o príncipe herdeiro não tinha conhecimento.