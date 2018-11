Incompetência e disrupção

Inovação e disrupção na banca. Este é um tema nuclear de um setor cuja relevância ninguém contesta. É comum falarmos hoje de fintechs como parceiros da banca, mas ainda não se fala dos concorrentes dos prestadores tradicionais que vão acrescentar valor e deixar a banca tradicional a tentar captar depósitos e a tentar colocar produtos. O VAB arrisca sair fora do sistema tradicional e isso coloca em causa o setor que sofreu transformações profundas ao longo dos últimos dez, 12 anos.

Atualmente vive-se de comissões. São cerca de seis milhões de euros que todos os dias são cobrados e os seis maiores bancos do sistema deverão fechar 2018 com um resultado líquido global que será o melhor dos últimos oito anos – se não fossem os valores do Novo Banco, poderia facilmente ultrapassar os números pré-crise. Este é também o momento em que a par dos grandes lucros, das comissões sobre os clientes que estão sempre a subir, é também o tempo das “vacas magras” para os aforradores, em que se lhes pede que aprendam literacia financeira e assumam riscos com as suas poupanças.

Ora, a gestão do risco – pensávamos nós – era função essencialmente do gestor financeiro, caso contrário (o gestor) passa a mero consultor, mediador ou facilitador. Estávamos enganados!

A transformação do setor bancário e financeiro fez com que na última década, tempos de resoluções e resgates, se registassem danos superiores àquilo que foi mensurado como crédito duvidoso. Passados estes anos de turbulência, os reguladores BdP e CMVM conseguiram, como resultados práticos, a perda de controlo do sistema financeiro, com o Santander Totta e o BPI a serem geridos com o apoio do acionista espanhol e estando hoje bem mais fortes do que há uns anos, com o controlo chinês e angolano do BCP – que a curto prazo deverá ficar apenas chinês e com o desaparecimento do BES, transformado em Novo Banco. Mais, ainda hoje não se sabe ao certo porque foi feita uma escolha entre BES bom e BES mau ou entre SLN e BPN.

Da mesma forma que é difícil o leitor com literacia financeira perceber como após a grande crise de 2008, em que Portugal não estava particularmente exposto a ativos tóxicos, cerca de 80% das empresas do PSI20 tenham “ido às urtigas”. As milhentas análises que foram sendo feitas aos bancos e às empresas industriais e de serviços que foram caindo falam pouco de incompetência, antes de alterações profundas do mercado.

A nova economia é uma verdade mas não justifica a mortalidade empresarial porque as empresas evoluem e adaptam-se. E se o cliente/utilizador terá de ter conhecimentos de gestão financeira, de risco e volatilidade, também é necessário que o setor bancário e os reguladores percebam que têm de encontrar soluções que mitiguem o impacto social que será reduzir os 3.500 balcões atuais para os 1.000 que um mercado como o nosso deverá ter, se quisermos ser competitivos perante a procura atual.