Índice de Custo de Trabalho: Portugal com crescimento homólogo de 5,8% em relação à média da União Europeia

Comprar uma habitação numa das cidades do litoral deixa de dar acesso a um visto gold. Mas este travão à lei dos vistos gold só entra em vigor a 1 de janeiro de 2022. Advogados defendem que as alterações introduzidas ao diploma “traduzem uma limitação profunda deste programa de atração de investimento estrangeiro, em particular nas atividades de investimento imobiliário”.