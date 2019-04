Indústria móvel apoiou economia global com 1,1 biliões

A indústria mobile vai continuar a contribuir significativamente para a economia global. Só no ano passado este ecossistema gerou 1,1 biliões de dólares em valor económico, com as operadoras mundiais a assegurar 60% deste montante. Juntando benefícios indiretos e indicadores de produtividade adicionais, o valor dispara, sendo que poderá vir a atingir os 3,9 biliões até 2023. A conclusão é do relatório “The Mobile Economy 2019”, elaborado pela GSMA, a associação internacional que representa cerca de 750 operadoras de redes móveis e 400 empresas do setor.

Nesta cadeia de valor, também as fabricantes e os fornecedores de apps, conteúdos e serviços contribuíram para o PIB mundial, com 120 mil milhões de dólares e 180 mil milhões de dólares, respetivamente. Quanto às oportunidades de trabalho, este mercado emprega cerca de 31 milhões de pessoas (direta e indiretamente). “À medida que as fronteiras entre o ecossistema móvel e o digital mais amplo continuam a fundir-se, e como a monetização de dados representa um desafio contínuo, muitas operadoras estão a ir além do seu negócio tradicional de telecomunicações para explorar novas oportunidades num cenário competitivo em rápida mudança”, refere o estudo. Entre essas opções estão a Internet das Coisas (IoT) e a Inteligência Artificial (IA), que tornam o usufruto dos aparelhos cada vez mais pessoal.

Apesar de a rede móvel de quinta geração (5G) estar a chegar aos poucos – com a Coreia do Sul na pole position, ao ter-se tornado no primeiro país do mundo com esta tecnologia –, em 2018, ainda foi a vez de a 4G brilhar. No ano passado, a rede móvel de quarta geração ultrapassou a 2G para se tornar líder global, com 3,4 mil milhões de ligações e uma fatia de 43% das conexões totais. Contudo, a GSMA espera que, nos próximos 15 anos, o 5G apoie a economia mundial com 2,2 biliões de dólares e beneficie vários setores, do financeiro às utilities.

Cresce a procura por smartphones premium

Os telemóveis inteligentes continuam a ter espaço no mercado e margem para evoluir. Apesar de a procura global por smartphones ter caído cerca de 3% em 2018, as vendas globais continuam fortes e atingiram os 522 mil milhões de dólares (cerca de 462 mil milhões de euros), segundo a GfK. O valor movimentado pelas marcas continua a ser significativo porque há cada vez mais consumidores à procura de um equipamento com alto desempenho, que ofereça uma experiência topo de gama. Como atualmente não basta um telemóvel fazer chamadas e tirar fotografias, os clientes procuram funcionalidades de vanguarda: um aparelho que desbloqueie com o olhar, que lhes meça os batimentos cardíacos, que identifique automaticamente o local onde se encontrem para apresentar o modo de câmara adequado e permita disparar a melhor fotografia.

É por isso que um quarto das fabricantes a nível mundial já opera no segmento premium, de acordo com os cálculos da Counterpoint Research. A empresa de estudos de mercado chinesa refere que, em termos de quota de mercado nos smartphones premium, foram a Apple (51%), a Samsung (22%), a Huawei (10%), a Oppo (6%), e a One Plus (2%) a liderar em 2018. A motivar os crescimentos homólogos (na ordem de 1-2 pontos percentuais) estiveram diferentes motivos, ainda que grande parte das empresas possa estender o tapete aos clientes asiáticos. A Huawei pode agradecer às séries P20 e Mate 20, à China e à Europa; a Oppo ao mercado doméstico, o chinês, e às séries R15 e R17, e a OnePlus ao seu OnePlus, à China, à Índia e à Europa. No último “Market Monitor”, os analistas destacaram ainda o facto de, no ano passado, a Google ter entrado na lista das cinco principais marcas de smartphones premium na Europa Ocidental.