INE. Portugal registou em média 4.216 novos casos de Covid-19 diários desde o início de fevereiro

A economia europeia vai regressar aos níveis pré-pandemia em 2022, ligeiramente mais cedo do que estimado, de acordo com o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni. Para Portugal, Bruxelas prevê um crescimento do produto interno bruto (PIB) português de 4,1% para 2021. Saiba quais as previsões para as principais economias europeias.