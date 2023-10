A startup criada por Pedro Lopes aos 17 anos lançou mais um caderno, o Plus, que pode ser personalizado. A empresa exporta 30% da produção de cadernos no qual se escreve, apaga e reescreve.

28 Outubro 2023, 12h15

A startup Infinitebook, que criou o famoso caderno reutilizável e “infinito”, anunciou esta semana que atingiu mais de meio milhão de unidades vendidas e lançou um novo modelo, o “Plus”, que é personalizável e permite aos utilizadores criarem um caderno à sua verdadeira imagem.

“Com este novo Infinitebook estamos a apontar para o futuro, para o tailor made. Se somos todos diferentes, por que devemos organizar-nos da mesma maneira e ser criativos da mesma forma?”, questiona-se o fundador e CEO da Infinitebook sobre o assunto.

“Estamos a reinventar a forma como as pessoas utilizam o Infinitebook, diminuindo o desperdício e aumentando a praticidade. Com esta novidade pretendemos disponibilizar uma solução 100% adaptável a cada cliente e às suas necessidades reais”, crê Pedro Lopes, segundo as declarações enviadas à imprensa.

A empresa fundada há nove anos por Pedro Lopes, quando tinha apenas 17 anos, exporta atualmente um terço da produção para mais de 50 países, sobretudo Espanha, Alemanha e Itália. O empreendedor português diz ainda que, no futuro, o plano é alargar a oferta da empresa, nomeadamente lançar novas capas e interiores para alargar o portefólio de quatro e sete disponíveis, respetivamente.

Nos últimos anos, a Infinitebook lançou quatro cadernos diferentes, além deste Plus, que está à venda desde segunda-feira por 19,75 euros: o Caligrafia (para crianças, de auxílio à iniciação da escrita), o InfinitaMente (para adultos, com exercícios de estimulação cognitiva), o 80000 Hours Planner (ferramenta de aprendizagem e organização com uma metodologia de doze meses) ou o Fun or Future (à base de Inteligência Artificial da OpenAI).

Inicialmente, a Infinitebook recebeu financiamento do empresário Tim Vieira, que ficou conhecido no programa “Shark Tank”.