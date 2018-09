Inflação anual baixa para 2% na zona euro no mês de agosto

As taxas anuais mais baixas foram registadas na Dinamarca (0,8%), na Irlanda e na Grécia (ambas com 0,9%). Em sentido inverso a Roménia (4,7%), Bulgária (3,7%), Estónia (3,5%) e Hungria (3,4%), foram os países com as taxas mais elevadas.

A inflação anual na zona euro caiu uma décima em agosto, face ao mês precedente, para 2%, de acordo com os dados publicados esta segunda-feira, 17 setembro, pelo serviço estatístico da União Europeia (UE), Eurostat. Em agosto de 2017, a taxa era de 1,5%. A inflação anual da União Europeia foi de 2,1% em agosto de 2018, face aos 2,2% registados julho. Um ano antes, a taxa tinha sido de 1,7%. A inflação anual caiu em 12 Estados-membros, manteve-se estável em cinco e subiu em dez. As taxas anuais mais baixas foram registadas na Dinamarca (0,8%), na Irlanda e na Grécia (ambas com 0,9%). Em sentido inverso a Roménia (4,7%), Bulgária (3,7%), Estónia (3,5%) e Hungria (3,4%), foram os países com as taxas mais elevadas. Continuar a ler Em agosto de 2018, a maior contribuição para a taxa de inflação anual da zona euro veio do setor da energia (+0,87 pontos percentuais, pp), seguida por serviços (+0,59 pp), alimentação, álcool e tabaco (+ 0,48 pp), indústria não energética e mercadorias (+0,09 pp).