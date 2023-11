Desaceleração da inflação da Alemanha deve-se à queda de 3,2% do custo da energia. Em contrapartida, os alimentos verificaram uma subida de 6,1% em outubro.

8 Novembro 2023, 09h25

A inflação alemã caiu para 3,8% no mês de outubro, uma taxa que compara com os 4,5% registados no mês precedente. Trata-se do menos aumento anual dos preços desde agosto de 2021, o que indica que os preços para os consumidores podem estar a estabilizar.

De acordo com o Destatis, órgão estatístico da Alemanha, a desaceleração da inflação deve-se à queda de 3,2% do custo da energia. Em contrapartida, os alimentos verificaram uma subida de 6,1% em outubro.

Também os serviços cresceram 3,9% em termos homólogos, mas menos que em setembro, e os bens aumentaram 3,6% face aos 5% de setembro.

Retirando o preço da energia e dos alimentos, a inflação subjacente situou-se em 4,3%, menos 0,3 pontos percentuais que em setembro.

“O aumento de preços entre os consumidores está a aliviar”, declarou Ruth Brand, presidente do Destatis em nota. Ainda assim, Brand referiu que “a taxa de inflação continua a ser elevada a médio e longo prazo”, tanto que os “consumidores continuam a notar um aumento dos preços dos alimentos e da energia durante o período de crise e guerra”.