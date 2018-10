Inflação da zona euro cresce para 2,1% em setembro

A taxa da inflação anual da zona euro aumentou para 2,1% no mês de setembro, face aos 2% registados em agosto, revelou o Eurostat esta quarta-feira. Os 2,1% comparam com os 1,5%, registados em setembro de 2017. Na União Europeia a inflação anual foi de 2,2%, em setembro, um valor “estável” em relação ao mês de agosto.

Em Portugal, a inflação ficou abaixo da média da zona euro. No último mês a taxa de inflação anual foi de 1,8%, um valor superior em 0,5 pontos percentuais ao registado no mês de agosto (1,3%). Em comparação com setembro de 2017, a inflação cresceu 0,2 pontos percentuais.

De acordo com os dados do Eurostat, a inflação mais baixa registou-se na Dinamarca (0,5%), Grécia (1,1%) e Irlanda (1,2%). Já as taxas de inflação mais elevadas, em setembro, verificaram-se nos países do leste da Europa: Roménia (4,7%), Hungria (3,7%) e Bulgária (3,6%).

“Em comparação com agosto de 2018, a inflação homóloga caiu em nove Estados-membros, manteve-se estável em quatro e aumentou em catorze”, lê-se no documento oficial do gabinete de estatística europeu.

Na origem do aumento da taxa de inflação no último mês, estiveram os contributos dos setores energéticos (+0,90 pontos percentuais), serviços (+0,57 pontos percentuais), alimentos, álcool e tabaco (+0,51%) e indústria não energética e bens (+0,08 pontos percentuais).