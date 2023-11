A inflação subjacente, que exclui produtos produtos alimentares não transformados e energéticos, ficou em 5,7%, menos 0,3% pontos percentuais face ao período homólogo.

14 Novembro 2023, 08h53

A taxa de inflação, medida pelo índice de preços no consumidor (IPC), desceu 0,3 pontos percentuais (p.p.), para os 3,6% na Região Autónoma da Madeira, em outubro, face ao período homólogo, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM). A nível nacional atingiu-se os 2,1%, menos 1,5%.

“Todas as classes de produtos observaram aumentos neste indicador [inflação], com destaque para os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas (+14,1%), os restaurantes e hotéis (+11,7%) e os acessórios, equipamento doméstico e manutenção corrente de habitação (+6,7%). No polo oposto, com crescimentos marginais, surgem as bebidas alcoólicas e o tabaco (+0,2%) e os transportes (+0,4%). O valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil na Região apresentou uma variação mensal de +0,6% e de +5,6% se comparado com outubro do ano anterior”, diz a DREM.

A inflação subjacente, indicador que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, devido à sua volatilidade, ficou nos 5,7%, menos 0,3 p.p. face ao período homólogo. Os bens tiveram uma variação média de 6,5% enquanto que os serviços ficaram nos 4,7%.

A variação média nos últimos doze meses ficou nos 5,8%, menos 0,4 p.p. face ao mês anterior.

A variação mensal do IPC, em outubro, foi de -0,9%, enquanto que no país ficou nos -0,2%.