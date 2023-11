A inflação dos alimentos britânicos caiu para baixo de 10% pela primeira vez desde julho de 2022, mostraram dados da indústria divulgados esta terça-feira.

De acordo com a “Reuters” a inflação anual dos alimentos foi de 9,7% nas quatro semanas até 29 de outubro, abaixo dos 11% no relatório do mês passado.

“Embora a queda seja uma notícia positiva e uma espécie de divisor de águas, os consumidores ainda vão sentir um aperto”, disse Fraser McKevitt, responsável pelo comércio e percepção do consumidor da Kantar.

McKevitt referiu ainda que “estamos a assistir a quedas de preços ano após ano apenas num número limitado de categorias principais, que incluem manteiga, macarrão e leite”. Os preços estão a subir mais rapidamente em mercados como o dos ovos, dos produtos de confeitaria e dos produtos de batata congelada.

Os dados oficiais mais recentes mostraram que a inflação anual dos alimentos foi de 12,1% em Setembro, embora os preços tenham caído neste mês pela primeira vez em dois anos.

A recente trajetória descendente da inflação alimentar está a ser observada de perto pelos consumidores, pelo Banco de Inglaterra, que considera as taxas de juro, e pelos legisladores, uma vez que o primeiro-ministro Rishi Sunak prometeu reduzir para metade a inflação global este ano.