Para este valor contribuiu a subida no preço da eletricidade e a quebra verificada nos combustíveis.

30 Outubro 2023, 10h37

A inflação espanhola manteve-se nos 3,5% no mês de outubro quando comparado com o mês precedente, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística de Espanha.

A estimativa surpreendeu os analistas, que previam que a mesma tivesse subido para 3,7%, de acordo os especialistas consultados pela “Reuters”. Apesar da estagnação face a setembro, trata-se de um valor acima dos 2,6% registados em agosto.

Caso se confirme esta inflação, trata-se da primeira estabilização da subida dos preços em Espanha, depois de três meses de aumentos consecutivos.

De acordo com o órgão estatístico, o comportamento da inflação foi influenciado pela queda dos preços do combustíveis, e uma subida menos expressiva na área da alimentação das bebidas não alcoólicas, que contrastou com a subida verificada na área da eletricidade.

A “Reuters” dá conta que a inflação subjacente, em Espanha, que retira da equação áreas mais voláteis da economia como a da alimentação e da energia, desceu para os 5,2%, em termos anuais, face aos 5,8% de setembro.