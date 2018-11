Inflação homóloga manteve-se estável em 2,9% na OCDE em setembro

A descida na maior parte dos países, em particular nos Estados Unidos e Canadá, foi compensada pela forte subida registada na Turquia, onde disparou para 24,5%, contra 17,9% em agosto, indicou num comunicado da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico).

Excluindo a Turquia, a subida homóloga dos preços nos outros membros da OCDE foi de 2,2% em setembro.

Os preços da energia subiram 8,2% no conjunto da OCDE em setembro de 2018 face ao mesmo mês de 2017, marcando uma desaceleração, já que estes tinham aumentado 10,2% em agosto.

Os preços dos alimentos aumentaram 2,3%, uma subida similar à registada nos restantes produtos.

A inflação desceu significativamente em setembro no Canadá, (para 2,2%, contra 2,8% em agosto), e nos Estados Unidos, (para 2,3%, contra 2,7% no mês anterior).

A descida da inflação foi menos pronunciada no Reino Unido (para 2,2%, contra 2,4% em agosto), Itália (para 1,4%, contra 1,6%), França (para 2,2%, contra 2,3%) e no Japão (para 1,2%, contra 1,3%).

Entre os países do G7, só a Alemanha registou uma subida da inflação, de 2% em agosto para 2,3% em setembro.

Na zona euro a inflação foi de 2,1%, mais uma décima do que em agosto, enquanto nos países do G20 subiu para 3,6%, mais uma décima do que em agosto.

A OCDE destaca a subida dos preços na Argentina (para 40,5% em setembro, contra 34,4% em agosto) e no Brasil (para 4,5%, contra 4,2%).

Noutras economias emergentes, a inflação aumentou três décimas na Rússia (para 3,4%) e duas décimas na China (para 2,5%), manteve-se estável na África do Sul (4,8%) e na Índia (5,6%) e desceu três décimas na Indonésia (para 2,9%) e uma décima na Arábia Saudita (para 2,1%).