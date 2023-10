Este valor significa uma quebra de 1,4 pontos percentuais (p.p.) face ao verificado no mês anterior, sendo que em Portugal a taxa de inflação terá sido em outubro de 3,3%, segundo a estimativa rápida do Eurostat.

31 Outubro 2023, 10h44

A taxa de inflação na zona euro deverá cair para os 2,9% em outubro, o que representa uma quebra de 1,4 pontos percentuais (p.p.) face ao verificado no mês anterior, segundo a estimativa rápida do Eurostat divulgada esta terça-feira, 31 de outubro.

No caso de Portugal a taxa de inflação terá sido em outubro de 3,3%, face aos 4,8% do mês anterior e dos 10,6% do período homólogo de 2022.

Entre as principais componentes da inflação na zona euro, as estimativas apontam para que os produtos alimentares, álcool e tabaco tenham a taxa anual mais elevada em outubro (7,5%, face a 8,8% em setembro), seguidos pelos serviços (4,6%, face a 4,7% em Setembro), bens industriais não energéticos (3,5%, que compara com 4,1% em setembro) e energia (-11,1%, que compara com -4,6% em setembro).