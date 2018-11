ING foi advisor na emissão de 600 milhões de obrigações verdes da EDP

O banco ING aconselhou a EDP numa emissão de obrigações verdes a 7 anos no valor de 600 milhões de euros. “Trata-se da primeira operação deste perfil realizada no mercado português. A emissão, em que participou um sindicato de vários bancos, foi acolhida de forma muito positiva pelo mercado com um livro de ordens que superou os 1.900 milhões, o que permitiu situar o preço em 123 pontos básicos acima da referência para as emissões de taxa fixa ou midswap”, segundo um comunicado enviado às redações.

A operação permitiu à EDP diversificar a sua base de investimento. “Neste sentido, destaca a qualidade do livro de ordens, com 44% de investidores “Dark Green” e com alta presença europeia, entre outros investidores da França (25%), Alemanha e Áustria (23%) e Benelux (21%)”.

A EDP que está cotada na Bolsa de Lisboa desde 1997 e presente em 14 países, utilizará os rendimentos líquidos desta emissão de obrigações para financiar projetos que contribuam para aumentar a produção de energia renovável, incluindo o design, construção, instalação e manutenção de centrais eólicas ou de energia solar.

“Com esta operação, o ING posiciona-se de novo como um dos bancos líderes em financiamento sustentável. Este ano participou em 18 emissões de obrigações verdes, três das quais lavadas a cabo na Península Ibérica”.

Além da EDP, o banco participou na emissão de obrigações sustentáveis a 10 anos por 1.000 milhões de euros da Comunidade de Madrid e liderou a emissão de uma obrigação sustentável a 7 anos de Caixa Rural da Navarra de 500 milhões de euros.

O ING conta com uma equipa específica de Sustainable Finance há 6 anos.