Ingleses e franceses foram quem mais utilizou o Multibanco durante a Web Summit

Durante os dias em que decorreu em Lisboa a maior cimeira de tecnologia e inovação do mundo, a Web Summit, as compras e levantamentos no Multibanco aumentaram 20,5% face à edição de 2017 desta conferência, informou esta terça-feira , 13 de novembro, a SIBS.

Segundo os dados das redes Multibanco e ATM Express, em relação ao ano passado, do número de total de gastos, só a restauração e supermercados representou 48,5%. Nos gastos em transportes regista-se 8,9%, em alojamento 7,7% e compras de compras de roupas e afins 6,6%.

Aqueles que fizeram mais operações nas redes de Multibanco e ATM Express foram os ingleses, contabilizando 15%. França com 12,7%, os americanos fizeram 7,5% das operações e com menos 0,1 pontos percentuais do que os espanhóis. No ranking estão ainda os alemães, responsáveis por 6,6% das operações. Todos estes dados dizem respeito a operações de compras e levantamentos com cartões estrangeiros, realizados entre 3 novembro e 8 de novembro até às 20:00.

Na edição anterior, a tabelacontava com as mesmas nacionalidades, mas numa ordem diferente: França, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha e Espanha, respetivamente, refere ainda a empresa, num balanço divulgado esta manhã.

Esta cimeira que está agendada para decorrer nos próximos 10 anos na capital portuguesa, contribui substancialmente para o crescimento económico português pois conta com a presença de 70 mil participantes de 159 nacionalidades diferentes.

Fonte: SIBS