Iniciativa ‘A Ler’ associa-se ao Ano Europeu do Património Cultural e incentiva jovens à leitura

A 2ª jornada da iniciativa ‘A Ler’, levada a cabo pela Secretaria Regional da Educação, realiza-se esta sexta-feira, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, até ás 18h00, e vai se juntar às celebrações do Ano Europeu do Património Cultural, e tem como um dos seus objetivos estimular hábitos de leitura nos mais jovens.

A iniciativa vai promover várias oficinas de leitura dirigidas aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, com o intuito de melhorar as suas capacidades de compreensão e de interpretação dos textos.

Esta segunda jornada tem como tema ‘A Voz, património único’ e pretende assinalar o Ano Europeu do Património Cultural 2018 e destacar a voz enquanto património de valorização da cultura e educação.