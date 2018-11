Iniciativa Liberal celebra 25 de novembro como dia em que Portugal se “livrou de uma ditadura de esquerda”

A Iniciativa Liberal, um dos partidos portugueses recém-criados, vai celebrar o dia em que “Portugal se livrou de passar de uma ditadura de direita para uma de esquerda” este domingo, dia 25 de novembro. Os liberais defendem que esta foi uma das datas mais importantes na história recente do país, que afastou a possibilidade de “uma autocracia comunista” de “miséria e opressão generalizada”.

“O 25 de novembro de 1975 é uma das datas mais importantes da história recente do país”, explica Carlos Guimarães Pinto, presidente da Iniciativa Liberal. “Nesse dia o país livrou-se definitivamente da possibilidade de passar décadas de uma autocracia comunista que, olhando para o exemplo dos países de Leste, teria sido causa de miséria e opressão generalizada. Foi o dia em que Portugal se livrou de passar de uma ditadura de direita para uma de esquerda”.

A ideia da comemoração do 25 de novembro, organizada pelo partido, é “relembrar todos os que lutaram pela democracia há 43 anos para que nós o pudéssemos fazer hoje”.

“Infelizmente, por motivos políticos, a data não é celebrada condignamente”, afirma o presidente do partido. No entanto, Carlos Guimarães Pinto indica que “a Iniciativa Liberal não se deixa intimidar pelas forças políticas mais à esquerda” e “fará desta data um evento anual para membros, simpatizantes e todos aqueles, que não o sendo, considerem que a data deve ser celebrada”.

O dia vai ser celebrado pelos liberais com um evento ao ar livre, a decorrer entre as 15h00 e as 19h00, no Jardim da Cordoaria no Porto. O evento é aberto ao público em geral.