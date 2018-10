INOV C 2020: Bolsas de 150 mil euros dão ‘gás’ à investigação

As Bolsas de Ignição – financiadas pelo INOV C 2020 e atribuídas, em julho de 2018, a quinze projetos de investigação científica com aplicabilidade comercial – já se encontram em fase de arranque. Os promotores dos projetos, associados a diversas áreas de investigação, estão na etapa de preparação, adquirindo os serviços e materiais essenciais ao desenvolvimento das suas propostas.

Totalizando, neste momento, um investimento de cerca de 150 mil euros, as Bolsas de Ignição proporcionam um financiamento máximo de 8500 euros por projeto e são dirigidas a investigadores e docentes ligados aos centros de investigação da região centro do país, nomeadamente: Universidade de Coimbra, Instituto Politécnico de Leiria e Instituto Politécnico de Tomar. Ao nível de recursos humanos, 68 pessoas estão envolvidas nas Bolsas de Ignição, que devem ser executadas num prazo de 12 meses.

Entre as quinze bolsas atribuídas, através do concurso aberto em julho de 2017, a maioria corresponde a projetos na área da saúde, ainda que o conjunto englobe também propostas nas áreas da indústria, alimentação, construção ou segurança. A selecção teve em consideração o grau de Inovação & Desenvolvimento e potencial de valorização comercial, visando a elaboração de testes ou prototipagem de produtos e serviços resultantes da investigação científica.

“Segundo dados dos últimos relatórios é possível avaliar o impacto positivo deste tipo de apoio, o qual já levou à criação de quatro novas startups e à angariação de financiamento seis vezes superior ao total investido nas Bolsas de Ignição. Este é um instrumento fundamental no processo de inovação, tornando as propostas mais atractivas ao investimento privado e facilitando a transferência da tecnologia para o tecido empresarial”, referiu Amílcar Falcão, Vice-Reitor da Universidade de Coimbra.