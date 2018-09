Inovação em português. Cotec Portugal e AESE impulsionam Prémio Europeu de Excelência Industrial.

Ler mais

A COTEC Portugal e a AESE Business School vão promover este prémio, pela primeira vez, em Portugal. Com mais de duas décadas de existência, o Prémio Europeu Industrial, Excellence Award, visa identificar e disseminar processos industriais e gestão de excelência em cadeias de valor industrial, com resultados expressivos e demonstráveis ao nível da melhoria de factores como custo, serviço, velocidade, qualidade e flexibilidade das operações, com impacto significativo na competitividade das empresas.

“Este prémio pretende reconhecer, a nível europeu, as empresas que inovam em soluções que combinam competências, métodos, tecnologias e novos processos para conseguir maior impacto na eficiência, qualidade e rapidez de resposta a necessidades individuais”, explica o director-geral da COTEC Portugal, sublinhando que, pela primeira vez, as empresas portuguesas terão a oportunidade de integrar uma comunidade empresarial europeia de grande prestígio”.

A cooperação entre a AESE e a COTEC, segundo José Ramalho Fontes, presidente da AESE, “contribui para a disseminação do conhecimento e estreita relação com as empresas, rumo à excelência na gestão e liderança das organizações”.

A nível europeu o prémio é promovido pelo INSEAD e pela HEC Paris, em França, e pela WHU – Otto Beisheim School of Management, na Alemanha. Nos restantes países, o prémio é organizado por instituições de prestígio, incluindo a Cambridge Business Schoo e a Universidade de Bocconi.

O concurso internacional é organizado desde 1995 e já conta com uma longa lista de vencedores, entre os quais se incluem a Infineon Operations (2017), Vestel White Goods (2016), Bentley Motors (2015), VW Navarra (2014), BMW AG (2013 e 2008), Continental (2012), John Deere Ibérica (2011), ABB Switzerland (2010) e Siemens Healthcare (2009).

A competição decorre, numa primeira fase, a nível nacional, sendo escolhidos cinco finalistas pela COTEC, AESE e IESE. Posteriormente, são marcadas visitas àquelas empresas e é seleccionado um vencedor nacional. O vencedor nacional irá competir com finalistas congéneres oriundos de França, Alemanha, Itália, Holanda, Espanha, Turquia, Suíça e Reino Unido. Todos os anos o Top European Award on Industrial Excellence é atribuído durante uma Conferência Anual. O vencedor, designado Champion, é escolhido por um painel de jurados académicos, com base numa apresentação de 30 minutos realizada por cada um dos finalistas.