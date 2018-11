InovCluster integra agrupamento europeu de interesse económico

A InovCluster, Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, formalizou, na semana passada, em Praga, a constituição de um Agrupamento Europeu de Interesse Económico, o ‘Ad-Pack EEIG’ (European Economic Interesting Group), no âmbito do setor das embalagens inteligentes e ativas na Europa.

O ‘Ad-Pack EEIG’ tem como membros fundadores, além da InovCluster, para a área agroindustrial, o ‘Nanoprogress’, da República Checa (área das nanotecnologias); ‘Balticnet-Plasmatec’, da Alemanha (área das tecnologias de plasma); e ‘Plastiwin’, da Bélgica (área dos plásticos).

“O objetivo do ‘Ad-Pack EEIG’ é apoiar as PME europeias no acesso facilitado às cadeias de valor globais e aos mercados globais, quer ao nível comercial quer ao nível de investigação e desenvolvimento de novos produtos e serviços, no setor das embalagens inteligentes e ativas, procurando também responder aos desafios da sustentabilidade”, destacou Cláudia Soares, presidente da InovCluster.

Esta responsável acrescenta que “a InovCluster está confiante de que este passo vai apoiar o desenvolvimento deste setor, de elevada importância para o setor agroalimentar e em particular para Portugal, onde há necessidades concretas às quais urge responder e para as quais ainda não há soluções no mercado”.

“Exemplos disto são a necessidade ao nível de embalagens para a conservação de alimentos que permitam maiores tempos de vida útil, um fator muito importante para responder à aposta do país na internacionalização do setor agroalimentar e assim permitir o acesso de cada vez mais produtos alimentares portugueses aos mercados externos”, defende a presidente da InovCluster.

Cláudia Soares dá ainda outros exemplos nesta matéria, como o desenvolvimento de embalagens que, através de soluções tecnológicas, comunicam ao consumidor informações importantes acerca do produto, a prevenção de contrafação, a utilização de embalagens que, através de atmosferas modificadas podem interagir com os alimentos no seu interior, garantindo assim determinadas propriedades, entre tantas outras aplicações”, defende a presidente da InovCluster.

“Consideramos que o enorme potencial deste setor não se circunscreve apenas ao setor em si, mas extravasa para o espaço intersetorial, que dele também pode beneficiar. É, portanto, no âmbito das relações de complementariedade entre os vários setores que surge a parceria do projeto AdPack, com foco no desenvolvimento e internacionalização de novas embalagens aplicadas ao setor agroalimentar”, adianta a presidente da InovCluster.

Segundo um comunicado da InovCluster, “esta parceria é reconhecida pela Plataforma Colaborativa de Clusters Europeus (EECP – European Cluster Colaboration Platform) como uma parceria estratégica europeia, que procura ter impacto noi crescimento do emprego europeu, com competitividade e inovação, através da combinação de diferentes áreas de inovação para o setor das embalagens inteligentes e ativas, e intensificando a cooperação entre os vários ‘clusters’, entidades e empresas além-fronteiras, fortificando assim as cadeias de valor”.

De acordo com esse documento, “a continuidade do trabalho desenvolvido neste projeto foi igualmente considerada pela União Europeia e pelos membros do consórcio uma vantagem significativa e de extrema importância, não só para o setor das embalagens como para outros setores económicos que dele beneficiam, entre os quais se destaca o setor agroalimentar, sendo agora, com a criação do ‘Ad-Pack EEIG’, garantida essa continuidade do trabalho de colaboração já iniciado pela InovCluster também neste projeto desde 2016″.

O referido comunicado destaca que a InovCluster se encontra atualmente a desenvolver ações integradas no projeto ‘Ad-Pack’ de apoio à internacionalização das PME portuguesas e europeias para os mercados dos Estados Unidos, Canadá e China”.

“Qualquer empresas ou entidade nacional, do setor das embalagens inteligentes e sustentáveis ou setores relacionados, interessada em participar no projeto, pode fazê-lo, manifestando o seu interesse junto da InovCluster”, conclui o referido comunicado.