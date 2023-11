A empresa terminou o ano de 2022 com um volume de negócios de 5,6 milhões de euros, o que representa um crescimento de 11% face a 2021.

7 Novembro 2023, 14h12

A Inovflow, uma empresa de consultoria em sistemas de informação, reuniu nos passados dias 27 e 28 de setembro a equipa em Tróia para um evento anual de colaboradores com o nome de “Stronger Together“, onde foram partilhados os resultados atingidos no ano passado e onde o CEO, Paulo Leite de Magalhães, anunciou a distribuição de lucros referentes a 2022.

A empresa terminou o ano de 2022 com um volume de negócios de 5,6 milhões de euros, o que representa um crescimento de 11% face a 2021. A decisão da administração da empresa portuguesa pretende reconhecer os colaboradores pelo seu envolvimento diário e comprometimento para com o crescimento da organização.

Paulo Leite Magalhães afirma que “2022 foi um ano que começou com incertezas face ao contexto global que vivíamos e ainda vivemos. No entanto, a equipa superou, mais uma vez, os desafios que propusemos. As pessoas são a base do nosso crescimento e, por isso, esta é mais uma forma de retribuir o contributo que esta equipa nos traz diariamente, para o sucesso”.

No início deste ano a empresa reforçou as suas operações no norte do país, com a aquisição da Software House, SLIM Business Solutions.