INSA estima que já circularam em Portugal “mais de 120 mil” casos da variante britânica

Desde o início de dezembro, os epidemiologistas estimam que terão circulado em Portugal “mais de 120 mil” casos da variante da Covid-19 identificada inicialmente no Reino Unido. Os especialistas alertam que os casos associados à variante britânica têm 20 vezes mais carga viral do que as outras variantes e atingem todas as faixas etárias, mas o aparecimento de novos casos desta variante poderá ter atingido “o planalto”.

“Estimamos que, entre 1 de dezembro de 2020 e 7 de fevereiro de 2021, tivessem circulado em Portugal mais de 120 mil SARS-CoV-2 com o padrão de mutações associado à variante do Reino Unido”, revelou o investigador do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e responsável pelo estudo da diversidade genética do SARS-CoV-2, João Paulo Gomes, na reunião epidemiológica do Infarmed, em Lisboa.

Para chegar a esta estimativa, João Paulo Gomes explicou que o INSA começou a fazer, a partir de dezembro, uma “monitorização em tempo real” da variante britânica, em parceria com o laboratório Unilabs (que conta com cerca de 300 pontos de colheita espalhados pelo país). Desde o dia 9 de dezembro, da Unilabs realizou mais de 200 mil testes e, desses, cerca de 40 mil foram positivos e mais de 8.600 pertenciam à variante britânica.

O investigador do INSA sublinhou, no entanto, que há “boas notícias” para Portugal no que toca à variante britânica. Apesar de as previsões iniciais apontarem para uma subida de casos de 8% para 65%, o país conseguiu “desviar completamente na curva projetada, deixando de registar um “crescimento exponencial” para atingir “uma espécie de plateau [planalto]”. “A curva começou a ter uma forma de S e isso são ótimas notícias”, frisou.

João Paulo Gomes sublinhou que a variante britânica teve uma evolução “bastante acelerada” e que, quando foi dado o alerta à Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o aparecimento desta variante no Reino Unido, a sua prevalência “rondava os 60%” em território britânico e o só quando a prevalência da variante rondava os 81% é que foi decretado um “confinamento mais restrito”, a 4 de janeiro.

A variante inglesa tem uma mutação comum das variantes da África do Sul e Brasil, o que torna estas três variantes “mais transmissíveis” do que as restantes. O epidemiologista alertou ainda que, no caso das variantes da África do Sul e Brasil, são de “preocupação acrescida” por terem uma “mutação adicional que ambas partilham”.