O MSC Seaview tem 323 metros de comprimento, capacidade para 5.331 passageiros e mais de 1.400 tripulantes. A empresa considera que todos os elementos do navio foram criados para” aproximar os viajantes do mar”. Entre as características estão uma ‘promenade’ de 360º ao nível do mar, elevadores panorâmicos em vidro e uma ponte no ‘deck’ superior com 40 metros de altura.