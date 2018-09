Instabilidade em Itália tira 100 mil milhões à banca europeia

O Governo de coligação em Itália tem aumentado a volatilidade dos mercados europeus desde maio. À medida que se aproxima a data da apresentação do orçamento do Estado – que poderá trazer medidas que levem a uma subida do défice -, o stress no setor da banca europeia intensifica-se.

As incertezas sobre o cumprimento de Itália das metas europeias para a dívida e défice, associadas à crise nos mercados emergentes e às expetativas mais moderadas para a evolução das taxas de juro criadas pelo Banco Central Europeu, levam o índice de referência da banca na Europa, o Euro Stoxx Banks a acumular uma desvalorização de 16% desde maio. A capitalização de mercado já caiu cerca de 100 mil milhões de euros.

“Apesar das alterações introduzidas em termos de regulação desde a crise financeira internacional, este período de maior volatilidade volta a relembrar que permanece visível a relação entre dívida soberana e os bancos na área do euro”, afirmou Albino Oliveira, analista da Patris Corretora.