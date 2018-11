Instagram: duas praias portuguesas entre as mais fotografadas da Europa

O site de reserva de voos Globehunters analisou as hashtags do Instagram para responder a uma questão: quais são as 25 praias europeias com mais referências no Instagram. A verdade é que foram detetadas duas praias portuguesas entre as mais referenciadas.

A oitava praia com mais presença é a Praia da Rocha, em Portimão, com 53,954 ‘posts’, onde são destacados alguns pontos de destaque junto à praia.

Em décimo oitavo, está a praia da Falésia (Olhos de Água) com 31.286 ‘posts’: “esta praia exige ser fotografada”, diz o site de reserva de voos.