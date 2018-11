Instagram vai remover ‘likes’ e seguidores falsos

O Instagram vai começar a remover activamente ‘likes’, seguidores e comentários falsos. Os responsáveis da rede social anunciaram que quaisquer ‘likes’ e seguidores de contas que utilizam serviços externos para obter mais interacções serão removidos por violação dos termos de utilização e das regras da comunidade.

O Instagram construiu um conjunto de ferramentas de moderação baseadas em sistemas de ‘machine learning’ que vão ajudar a identificar as contas que utilizam serviços externos e remover os ‘likes, seguidores e comentários. As contas que forem descobertas a utilizar estes serviços serão notificadas através do próprio Instagram que os ‘likes’ fraudulentos foram removidos. Os titulares dessas contas também serão obrigados a alterar as passwords no caso desses serviços terem comprometido a segurança da conta.

À medida que o Instagram se transforma numa plataforma para influenciadores e marcas, mais contas vão começar a utilizar serviços e aplicações externos para aumentar artificialmente a popularidade das suas publicações. Esta semana, o jornal New York Times publicou uma reportagem acerca de um fenómeno conhecido por ‘nanoinfluencers’, ou pessoas com cerca de 1000 seguidores que tentam obter produtos gratuitos em troca de anunciarem esses produtos através do Instagram. Tal como o Twitter fez com com a remoção de ‘bots’ responsáveis por actividades fraudulentas, também o Instagram tem de começar a fazer para garantir a integridade do seu negócio publicitário.

Não é a primeira vez que o Instagram remove contas falsas, mas esta é a primeira vez que irá remover ‘likes’ falsos. De acordo com o press release publicado pela rede social, estão planeadas mais medidas contra todas as actividades falsas a médio prazo.