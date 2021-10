Inteligência Artificial deverá revolucionar o apoio ao cliente

A revolução digital tem democratizado o acesso à tecnologia, permitindo às pessoas e organizações trabalhar de forma cada vez mais eficiente e mais conveniente. Foi a digitalização que permitiu a milhares de empresas continuar a funcionar durante a pandemia, com as suas equipas em casa.

O acesso generalizado às ferramentas digitais tem provado ser uma enorme vantagem para as pessoas e empresas, mas trouxe consigo algumas dificuldades. Uma delas é conseguir responder de forma rápida e eficaz aos pedidos de apoio técnico.

O aumento da utilização de tecnologia provocou uma necessidade cada vez maior de apoio para a resolução das dificuldades da sua utilização. As organizações gastam cada vez mais dinheiros com o apoio aos clientes e com o apoio informático para os seus trabalhadores. Mas o aumento do investimento nestes departamentos não tem conseguido responder satisfatoriamente às necessidades, quer dos clientes, quer das próprias equipas.

O desenvolvimento da Inteligência Artificial veio permitir encontrar resposta a este problema. A capacidade de executar algoritmos com modelos de representação baseados nos dados recolhidos (machine learning) torna possível programar Inteligência Artificial para responder e ajudar a ultrapassar dúvidas e problemas.

Se dito desta forma parece complexo, a tecnologia EasyVista Service Bots simplifica o processo, ao permitir que as organizações implementem programas de assistência virtual que permitem a todos os utilizadores encontrar o suporte de que precisam.

Esta tecnologia permite criar uma experiência de conversação através de chatbots e agentes virtuais que fornecem respostas adequadas às questões que forem colocadas, assim como oferecem apoio que ajuda os utilizadores a resolver problemas e a solicitar serviços autonomamente.

Os bots apreendem conhecimento do EasyVista Self Help, conseguido assim oferecer respostas sobre qualquer tópico (RH, TI, Instalações etc.), através de conteúdo multimedia, diálogo de perguntas e respostas e ações automatizadas.

Através desta tecnologia as organizações podem fornecer aos seus colaboradores e clientes conhecimento através de conversação com o mecanismo de processamento de linguagem natural (NPL) que tem capacidade para analisar as dúvidas do utilizador assim como para detetar a intenção e ainda identificar que resposta, conhecimento ou processo automatizado é relevante para o utilizador.

Existe ainda a ideia de que a assistência virtual é apenas um conjunto de respostas básicas a perguntas tipos, mas é muito mais do que isso. A tecnologia Service Bots, pode recolher informações dos utilizadores e orientá-los automaticamente usando fluxos de conhecimento baseados em multimedia.

A tecnologia EasyVista Suports Bots permite que qualquer organização tenha a capacidade de fornecer apoio técnico, personalizado, para os seus colaboradores ou clientes, a qualquer hora do dia ou da noite. A assistência virtual permite assim diminuir custos e aumentar a eficiência do apoio técnico.

Esta tecnologia pode ser implementada de forma simples, com os os assistentes de implementação do Service Bots, em qualquer site, portal, aplicação corporativa ou plataformas de mensagens, permitindo assim ao utilizador ter acesso a esta ferramenta em qualquer lado e a qualquer hora do dia.

A tecnologia EasyVista Service Bots é uma forma simples e eficaz para garantir a melhor resposta possível para colaboradores e clientes, diminuindo custos e diminuindo tempos de resposta.

Se a democratização das ferramentas tecnológicas veio aumentar a necessidade de apoio e suporte técnico, a tecnologia EasyVista Service Bots veio responder a essa necessidade de forma simples, eficaz e económica.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com a EasyVista.