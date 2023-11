Tema foi abordado no painel da WebSummit dedicado à inteligência artificial, onde participou o treinador de futebol e candidato às eleições presidenciais no FC Porto, André Villas-Boas.

A implementação de dados através da inteligência artificial está cada vez mais a tornar-se uma norma dentro do desporto, mas a sua introdução, além de custar “muito dinheiro” implica a contratação de vários tipos de pessoas. Esta foi uma das ideias debatidas no painel “IA the eye of test” e no qual esteve presente o treinador de futebol e candidato às eleições presidenciais no FC Porto, André Villas-Boas.

“Do ponto de vista do treinador é preciso respeitar o impacto dos dados, porque custam muito dinheiro, e necessitam de várias pessoas para filtrar os dados para que se tornem objetivos aos olhos do treinador. Os casos de sucesso da implantação de dados e 100% das decisões baseadas em dados estão a tornar-se uma norma no desporto”, referiu.

Para o técnico português quem não se adaptar a uma filosofia 100% tomada numa decisão baseada em dados vai acabar por sair prejudicado no futuro. “Na minha experiência como treinador eu era assim. Tinha de ter um controlo total de uma equipa com 25 jogadores e a introdução destes dados especifícos são muito importantes para estudar a estratégia dentro do campo, mas para isso é preciso contratar profissionais específicos nesta matéria”, afirmou.