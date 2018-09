Inteligência artificial: o medo de se ser substituído por uma máquina

Ler mais

O relatório ‘The Workforce View in Europe 2018’ refere que 28% dos trabalhadores europeus estão preocupados com o facto de os seus postos de trabalho poderem ser automatizados. O relatório diz ainda que 39% dos jovens entre os 16 e os 24 anos acredita que isso mesmo acabar por acontecer.

As preocupações com a automação parecem ser, de qualquer modo, diferenciadas mais pelo setor de atividade que pela idade: o temor da substituição por uma máquina está mais presente entre os empregados de serviços financeiros (44%) e muito menos no sector da educação (17%) e arquitetura, engenharia e construção (19%).

O periódico espanhol El Economista destaca que, de qualquer modo, os profissionais de relações humanas e os gestores de capital humano devem encontrar um equilíbrio entre a gestão deste problema e o estabelecimento de uma base para uma visão de longo prazo.

O risco por trás deste sintoma não só afeta os profissionais como indivíduos, mas também as organizações, em risco de se tornarem entidades ultrapassadas e obsoletas, se não conseguirem responder ao desafio de se adaptarem à inteligência artificial, refere a El Economista.

A curto prazo a questão não é preocupante, mas medidas urgentes para resolver a médio e longo prazo são necessárias. Uma delas é inegociável: investir na formação e aquisição de novas competências.

Segundo o estudo, mais da metade dos entrevistados afirma que as suas organizações já estão a fazer essa formação (37%) ou acredita que isso está nos seus planos (15%). Embora os números não sejam maus, eles significam que 48% acredita que suas capacidades serão substituídas no futuro próximo, se a empresa onde trabalham não fizer qualquer coisa.

É por isso que é tão importante, refere a publicação, que os empregadores comecem a preparar-se desde já, e observem que partes da sua organização e que posições poderiam ser automatizadas com valor. Com um sentido evidente: as máquinas, por muito que prevaleçam, não vão tornar as pessoas obsoleto, uma vez que novos empregos serão criados enquanto algumas funções vão desaparecer.

Se as empresas começam a partir de agora a melhorar as competências profissionais dos seus trabalhadores e a treiná-los para a nova situação, os problemas serão muito menores. O segredo é garantir que os profissionais estão preparados para trabalharem em estreita colaboração com as máquinas.