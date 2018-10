Inteligência Artificial vai chegar à Administração Pública. Governo apresenta projetos de 3,8 milhões 

Manuela Manuel Leitão Marques, ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, e Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, apresentam esta-quarta-feira, nas instalações do INE, em Lisboa, 15 projetos científicos na área da inteligência artificial e da ciência de dados que vão ser aplicados na Administração Pública portuguesa, visando melhorar a sua eficácia.

Os projetos de investigação vão ser financiados com 3,8 milhões de euros pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e resultam da cooperação entre instituições científicas e entidades da Administração Pública.

O ministro Manuel Heitor, vincou ao Jornal Económico a natureza desta aposta – “ algo diferenciador em termos estratégicos” -, e a importância do “envolvimento da comunidade científica com a administração Pública”.

Os 15 projetos científicos portugueses incidem sobre as áreas da saúde, da educação, da agricultura e dos transportes.

Os projetos são desenvolvidos no âmbito do eixo 5 – Investigação do programa INCoDe.2030- Iniciativa Nacional Competências Digitais e.2030 que tem como objetivo aumentar e reforçar as competências digitais da população portuguesa e tem sido desenvolvido no contexto do Plano Nacional de Reformas (PNR).