Interpol pediu formalmente informações sobre desaparecimento do seu presidente na China

A Interpol endereçou um pedido formal às autoridades chinesas para obter informações sobre o desaparecimento de Hongwei Meng, presidente na China daquela organização policial internacional que inclui 192 países-membros.

A organização policial, com base em Lyon (França), informou hoje ter solicitado, através de canais oficiais, informações às autoridades da China sobre a “situação do presidente da Interpol”.

“A secretaria-geral aguarda com expectativa uma resposta oficial das autoridades da China sobre as preocupações com o bem-estar do presidente”, lê-se na nota divulgada no site da organização.

A mulher de Meng referiu ter perdido o contacto com o marido, desde que este deixou a cidade francesa no final de setembro rumo à China.

Em França foi lançada também uma investigação, com as autoridades a indicarem que Meng, 64 anos, embarcou e chegou à China.