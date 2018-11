Interpol renova mandado de prisão para CEO de empresa de energia húngara

A organização policial internacional Interpol decidiu renovar o mandado de prisão para o presidente executivo do grupo de energia húngara MOL, Zsolt Hernadi, emitido pela Croácia, informou a polícia croata, segundo revela a agência “Reuters” este domingo.

Zsolt Hernadi, foi indiciado na Croácia por supostamente subornar o ex-primeiro-ministro croata Ivo Sanader para permitir que a MOL se viesse a tornar numa ‘peça-chave’ na companhia croata de energia INA, na qual a MOL é acionista, embora não sendo maioritária.

Em outubro, a Croácia iniciou o julgamento de Ivo Sanader, que foi primeiro-ministro entre 2003 e 2009, e Zsolt Hernadi neste caso. Ambos negam qualquer irregularidade. Nem a Interpol nem Zsolt Hernadi, fizeram qualquer comentário

A Hungria recusou-se a aceitar o mandado de prisão internacional de Zsolt Hernadi e, há dois anos, a Interpol desistiu do mesmo, referindo que a Croácia e a Hungria, como membros da União Europeia, devem primeiro tratar do caso entre si.

A polícia croata afirmou em comunicado que o comité executivo da Interpol voltou atrás com decisão anterior no último sábado depois do Tribunal da Justiça Europeia confirmar o pedido da Croácia de que o mandado seja cumprido.

A MOL refere que a decisão da Interpol “foi surpreendente” já que há dois anos um órgão internacional de arbitragem comercial determinou que as provas apresentadas pela Croácia eram insuficientes para provar que certos contratos feitos em 2009 entre o Governo croata e a MOL resultaram de atividades corruptas.

“A decisão também ignora a decisão do tribunal húngaro de agosto deste ano recusando-se a implementar o mandado de prisão da Croácia com base no facto de que Zsolt Hernadi nunca poderia ter um julgamento justo na Croácia”, afirmou o grupo MOL.

Ivo Sanader foi condenado a oito anos e meio de prisão em 2014 por aceitar o suborno da MOL, mas o Tribunal Constitucional da Croácia em 2015 ordenou um novo julgamento, alegando erros processuais.

A MOL possui cerca de 50% do INA. A Croácia possui cerca de 45%. Os dois lados estão em desacordo há anos com os direitos de administração do INA e há dois anos o Governo croata anunciou um plano para recomprar as ações da INA que pertencem à MOL.