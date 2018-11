“Investidores acreditaram na marca Sporting”, elogia Frederico Varandas

No dia em que se conheceram os números finais do empréstimo obrigacionista, Frederico Varandas abordou em conferência de imprensa as dificuldades que foram conhecidas durante este período, agradecendo no entanto aos “investidores que acreditaram na marca Sporting”.

Apesar dos objetivos terem sido atingidos, Frederico Varandas não deixou de apontar as dificuldades que surgiram durante todo o processo: “Negociámos com os bancos, com a CMVM, não tivemos direito, como outros, a um empréstimo intercalado, não tivemos bancos a querer comercializar as nossas obrigações, não houve o sindicato bancário a resolver problemas que vinham de trás. Ao longo das últimas semanas tivemos muito ruído: referências caluniosas sobre insolvência e falência da SAD, boicotes, detenções, processos, etc… O nome do Sporting esteve constantemente na comunicação social pelos piores motivos. Tivemos uma situação que poderia gerar insegurança e instabilidade e mesmo abortar o empréstimo obrigacionista”, enfatizou o dirigente, em declarações reproduzidas no jornal desportivo “O Jogo”.

Antes, na Euronext Lisbon, o presidente da Sporting SAD, Frederico Varandas, considerou que a oferta pública de subscrição ‘Sporting SAD 2018-2021’ vai ser um ‘case study’.

“Quero destacar que este é o sexto empréstimo obrigacionista do Sporting e este, sem dúvida nenhuma, será um ‘case study, desde os prazos até à forma como foi montado'”, afirmou Varandas, no decorrer da sessão especial de mercado regulamentado que decorreu na Euronext Lisboa, a gestora da bolsa portuguesa.

O líder do Sporting aproveitou a ocasião para dar os “parabéns a todos os parceiros que se envolveram, desde o apoio jurídico, à auditoria e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)”, que foi “fundamental” para o sucesso da operação que permitiu ao Sporting encaixar 26 milhões de euros.

“Sem essa colaboração (da CMVM), seria impossível”, sublinhou Varandas, que deixou ainda uma última palavra de agradecimento a “todos os sportinguistas que acreditam na Sporting SAD”.

Os resultados oficiais da oferta revelam que houve uma procura bruta de 26,2 milhões de euros e uma procura válida de 25,9 milhões de euros, depois de terem sido eliminadas as duplicações (25 ordens num montante total de 240 mil euros).