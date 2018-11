Investidores penalizam banca alemã depois do envolvimento do Deutsche no escândalo do Danske Bank

O Deutsche Bank fechou a cair 4,8% na bolsa alemã depois de noticiado o seu envolvimento no escândalo de lavagem de dinheiro que, até agora, tinha como protagonista apenas o dinamarquês Danske Bank.

Segundo a Bloomberg, os investidores adicionaram o papel do Deutsche Bank AG no escândalo de lavagem de dinheiro do Danske Bank à sua lista de preocupações sobre o banco de Frankfurt.

O Deutsche Bank é suspeito de participar num esquema de branqueamento de capitais ao processar pagamentos para o Danske na Estónia.

O maior banco da Alemanha diz que processou os pagamentos do Danske Bank na Estónia, mas encerrou o relacionamento em 2015 depois de ter descoberto atividades suspeitas, informou o banco citado pela agência noticiosa.

“Não estamos cientes de nenhuma investigação da BaFin nem recebemos pedidos formais de informação”, disse um porta-voz do Deutsche Bank em comunicado enviado por email à Bloomberg.

O denunciador do caso, Howard Wilkinson, segundo a Bloomberg estimou que mais da metade dos 230 mil milhões de dólares em fundos suspeitos que manipulou foram canalizados por um banco que mais tarde foi identificado, por uma pessoa familiarizada com o assunto, como a sucursal dos EUA do Deutsche Bank.

No passado mês de setembro, o Danske escreveu num relatório interno que pagamentos no valor de 200 mil milhões de euros, dos quais muitos eram descritos como “suspeitos”, foram movimentados através da unidade do grupo na Estónia entre 2007 e 2015. A ligação entre as duas instituições terá terminado precisamente em 2015, depois de ter sido encontrada actividade suspeita.

O regulador do mercado alemão já terá interpelado o Deutsche Bank a pedir mais detalhes sobre a relação com o banco dinamarquês, de acordo com a Bloomberg. Fica em aberto a hipótese de dar início a um inquérito formal.

As ações de outro banco alemão, o Commerzbank caíram 3,44%.