Investidores portugueses acima da média europeia na consciência sobre sustentabilidade

Os investidores portugueses têm maior consciência sobre a sustentabilidadedo do que a média dos empresários europeus, segundo um estudo da gestora de ativos Schroder, publicado esta quinta-feira, 27 de setembro.

O Schroders Global Investor Study 2018 conclui que 85% dos investidores em Portugal consideram que os investimentos em sustentabilidade são cada vez mais importantes, um valor que é superior em nove pontos percentuais à média europeia e, também, sete pontos percentuais mais elevado do que a média mundial.

As preocupações sobre alterações climáticas e o aquecimento global estão mais presentes nas preocupações dos investidores, sendo que 69% destes inquiridos com origem portuguesa indicam ter aumentado os seus investimentos em ativos sustentáveis nos últimos cinco anos, o que compara com a média global de 64%.

“Este estudo sublinha o rápido crescimento do interesse em investimentos sustentáveis. O facto de a maioria dos investidores – 85% – dizer que os investimentos em sustentabilidade se tornaram mais importantes nos últimos cinco anos diz-nos o quão relevante isto já é para muitas pessoas”, realça a diretora geral da Schroders Espanha e Portugal, Carla Bergareche.

No entanto, a falta de informação, aconselhamento ou compreensão continua a ser uma barreira, com 61% dos investidores a admitir ser este o motivo para não ter avançado com investimentos em ativos sustentáveis. O aconselhamento e dados sobre a forma como os gestores de fundos se relacionam com as empresas nas quais investem, que tipos de investimento são, ou que investimentos têm uma abordagem sustentável são identificados como os principais motivos.

Ainda assim, 41% dos investidores portugueses dizem que preferem investir em ativos sustentáveis do que naqueles que não têm em consideração o fator sustentabilidade.

Um quarto da população global considera que a sustentabilidade é compatível com fortes retornos

O estudo mostra que apenas 25% da população inquirida a nível global, está preocupada com a possibilidade dos investimentos em sustentabilidade comprometerem a rentabilidade, sinalizando que os investidores estão cada vez mais convencidos de que o impacto positivo é compatível com retornos robustos.

“Os investidores europeus são os menos preocupados globalmente, com apenas 23% a expressar o seu receio com a rentabilidade decorrente de investimentos feitos em sustentabilidade”, indica a Schroders, acrescentando que os investidores mais preocupados são asiáticos (29%), em particular, os investidores chineses (39%), indonésios (38%) e tailândeses (34%), que consideraram essa preocupação um obstáculo ao investimento.

Apenas 24% dos portugueses partilham esta preocupação, mas os menos preocupados são os investidores do Japão (13%), Dinamarca (18%), França (19%), Bélgica (19%) e Alemanha (20%).

“É especialmente encorajador verificar que os investidores já não se sentem retraídos em investir em sustentabilidade, por receio que essa abordagem possa comprometer as rentabilidades”, diz Carla Bergareche. “Apesar das diferenças demográficas serem interessantes, é curioso verificar que os investidores com largos conhecimentos têm maior probabilidade de investir em sustentabilidade”.

Para a responsável ibérica da gestora de activos esta alteração “enfatiza o trabalho que a indústria ainda tem de fazer para educar todos os investidores a propósito dos potenciais benefícios do investimento sustentável”.