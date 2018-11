Investigadores de Portugal apresentam BEACONING no Parlamento Europeu

Investigadores do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) estão em Bruxelas entre esta terça e quarta-feira, na sede do Parlamento Europeu, para a sessão de apresentação do projeto europeu ligado à área da educação chamado BEACONING.

Coordenado pela Coventry University (Reino Unido), participam no projeto o INESC TEC (Portugal), Herriot-Watt University e Hands Free Computing (Reino Unido), Playsoft, Succubus e ORT (França), BIBA Institute (Alemanha), Imaginary (Itália), Ifinity (Polónia), Siveco e ATS (Roménia), Universidade Complutense de Madrid e Geomotion (Espanha) e Sebit (Turquia).

O projeto foi selecionado entre centenas de outros de investigação e inovação, no âmbito do programa de financiamento HORIZON 2020, como uma referência na categoria “tecnologia com um aspecto social”, juntamente com mais dez.

O BEACONING centra a sua investigação na “integração de tecnologias, perspectivas pedagógicas e sociais para desenvolver e validar uma plataforma completa que incorpora técnicas de ludificação, mobilidade, geração de conteúdo, autoria de jogos, análise de aprendizagem, entre outros”. A plataforma desenvolvida é adaptável, extensível e sustentável, de modo que permite explorar e medir o nível de eficácia e impacto dos jogos nos alunos.

Atualmente, as tecnologias estão a ser validadas em pilotos de larga escala em diferentes países europeus, tais como Grécia, Turquia, França, Israel e Roménia.