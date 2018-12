Investimento desportivo distingue Funchal como município amigo do desporto

O Funchal foi distinguido pela Associação Portuguesa de Gestão do Desporto (APOGESD) como município amigo do desporto, pelo investimento que tem sido feito nesta área.

“Através dos apoios financeiros ao desporto, que atribuímos anualmente, e aos quais se somam os apoios logísticos e humanos, procuramos dinamizar o Funchal naquela que é a vertente mais formal da prática desportiva, com um sucesso que está à vista de todos, não só na incrementação da prática desportiva, mas também na capacidade de atrair eventos regionais, nacionais e internacionais, que são uma grande moldura para o nosso Município e que trazem muitas pessoas à nossa cidade e à Região”, disse João Pedro Vieira, vereador na Câmara Municipal do Funchal com o pelouro do desporto.

O autarca diz que o mote acrescenta o mote do desporto para todos é “uma das orientações políticas” do município a que se junta o investimento que tem sido feito no desporto de formação.

“Isso tem ficado patente um pouco por todo o concelho, com campos novos nas nossas escolas, nos nossos bairros sociais, mas também nos nossos clubes e associações, que são um parceiro muito importante para consubstanciar a nossa visão para uma cidade ativa, educadora e inclusiva”, sublinhou o autarca.

O apoio ao associativismo e a atividades de interesse municipal chegou aos 338 mil euros.