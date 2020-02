“Investimento japonês em Portugal vai aumentar”, afirma presidente da câmara de comércio

O presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Japonesa (CCILJ) prevê que o investimento japonês em Portugal aumente ao longo deste ano. Em entrevista ao Jornal Económico (JE), a propósito do Dia da Fundação Nacional do Japão, que se celebra esta terça-feira, Paulo Ramos explica ainda como é que a metodologia nipónica de gerir e trabalhar é mais tradicional do que a portuguesa.

“Em termos de produtividade é muito mais organizada. Há um planeamento muito rígido e e longo prazo (no mínimo a um ano), até mesmo nas tecnológicas, seja de reuniões ou de atividades. É muito rígido e existe uma forte cultura e estrutura hierárquica, que não compadece o relacionamento horizontal das startups”, esclarece o dirigente da CCILJ.

Segundo esta câmara de comércio, o investimento japonês em Portugal é sobretudo na tecnologia e na indústria (à parte as entrada de capital, porque nesse caso os segmentos de atividade são mais diversificados). É o caso de multinacionais como a Toshiba, Hitachi, Konica Minolta, Sony ou Yazaki Saltano, que empregam cerca de 4 mil pessoas a nível nacional.

Em relação à «guerra de talentos», as organizações japonesas sofrem as mesmas dificuldades de reter e atrair recursos humanos com formação qualificada em programação – algo que acontece também nas empresas de tecnologias nacionais, europeias ou norte-americanas.

“Acho que o investimento japonês em Portugal vai aumentar, porque há um ambiente de estabilização social e económica no país, com oportunidades de investimento para o Japão, e tem havido algum trabalho bastante em feito por parte da Aicep na captação de investimento japonês”, afirma Paulo Ramos ao JE.

Há ainda o exemplo dos japoneses da Marubeni Corporation que, através de uma sociedade com outros investidores, em 2016 adquiriram uma posição de 22,5% na Galp Gás Natural Distribuição. Logo no ano seguinte, abriu uma filial em Portugal e, mais recentemente, passou a ter o controlo exclusivo AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, que detém as Águas de Alenquer, Águas de Cascais, Águas de Carrazeda e Águas da Covilhã.

A empresa Tunipex, que é sediada no Algarve, também é detida por japoneses. Segundo Paulo Ramos, este caso de investimento destaca-se por não ter sido “apenas um planeamento totalmente económico”. “Teve que ver com o facto de uma pessoa japonesa querer instalar-se em Portugal e desenvolver o negócio cá. Em Portugal, a comunidade japonesa tem tido destes episódios. Ou seja, pela cultura de alguns elementos, as empresas-mãe fazem os seus investimentos. Mas isto não acontece nos grupos altamente organizados”, explica.

“Na indústria está alicerçado na parte mais tradicional das indústrias auto, como a Mitsubishi Motors, que tem produção cá, até às outras marcas automóveis com representação comercial”, exemplifica o presidente da CCILJ, que é CEO da 1976 – Portuguese Wine Company. Só em 2019 esta empresa do setor vitivinícola exportou para o Japão 30 mil garrafas, sendo que o volume de faturação com a venda de vinho fixou-se nos 350 mil euros.