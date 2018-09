“Investimento no Aeroporto do Porto Santo evita regresso de voos a Lisboa devido ao vento”, defende Carlos Pereira

O deputado do PS, Carlos Pereira, apelou a que a ANA – Aeroportos de Portugal invista no Aeroporto do Porto Santo, que pode ser “alternativa ao da Madeira”, no sentido de evitar o regresso de voos a Lisboa devido ao vento.

“Há centenas de voos que voltam para trás. Trata-se de uma desgraça económica que não pode continuar a acontecer num aeroporto no meio do atlântico. Há uma alternativa que é o Porto Santo. Para quando esses investimentos?”, questionou Carlos Pereira na comissão de economia da Assembleia legislativa da República, durante a audição a Thierry Ligonnière, presidente executivo da ANA – Aeroportos de Portugal.

Sobre os ventos o socialista madeirense defendeu que se pode “fazer alguma coisa”, sem que se coloque em causa “a segurança”, entre as quais avaliar com tecnologia se é possível ter limites de vento “mais razoáveis”.

Carlos Pereira realçou a importância de cumprir com o acordo, aquando da venda da ANAM- aeroportos da Madeira, – à ANA, que previa a redução das taxas aeroportuárias uma situação que “não se está a verificar”.