10 Novembro 2023, 14h27

O software de faturação online, InvoiceXpress, integra pelo terceiro ano consecutivo a lista das tecnológicas mais inovadoras da área financeira em Portugal, destacadas pelo Portugal Fintech Report 2023, na categoria de pagamentos & transferências.

A solução de software as a service (SaaS), de faturação já adquiriu, desde dezembro do ano passado, mais de mil clientes, o que representa um crescimento médio mensal de 13,6%. Tendo ainda emitido mais de 1,5 milhões de documentos mensalmente.

Rui Pedro Alves, CEO da empresa, afirma que “voltarmos a constar na lista das fintechs mais inovadoras, sendo o InvoiceXpress inclusive o único programa de faturação presente no relatório, reforça a qualidade do nosso serviço e reflete a contínua aposta que fazemos em tornar a experiência de faturação mais simples, intuitiva e automática para todas as empresas e empreendedores. Já são mais de 13 mil os utilizadores que confiam no InvoiceXpress, o que nos enche de orgulho e nos motiva a fazer melhor”.

Este relatório, que foi apresentado ontem, tem como objetivo mapear o progresso tecnológico do ecossistema fintech nacional em várias categorias. Sendo que o último relatório salienta que apesar do contexto “macroeconómico desfavorável e difícil cenário de financiamento, com o aumento das taxas de juro e inflação, bem como com as consequências do conflito Ucrânia-Rússia, o ecossistema fintech português tem demonstrado resiliência e o investimento, talento e inovação continuam a crescer”.

Em comunicado a InvoiceXpress anunciou que está a preparar o lançamento de novas funcionalidades, tendo acabado de adicionar um novo plugin de integração gratuito com o Shopify, que permite criar faturas certificadas automáticas para as encomendas de uma loja, num só passo.