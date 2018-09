IPO: Farfetch encaixa 750 milhões com preço das ações acima do esperado

A tecnológica luso-britânica Farfetch encaixou 885 milhões de dólares – equivalente a cerca de 751 milhões de euros – na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), tendo o preço por ação superado as estimativas. Cada um dos 44,2 milhões de títulos foi vendido a 20 dólares (17 euros), segundo dados recolhidos pela agência “Bloomberg”.

O unicórnio liderado por José Neves chega esta sexta-feira à bolsa de Nova Iorque e, no documento enviado ao regulador norte-americano, apontava para um preço previsto por ação entre os 17 e os 19 dólares. Este tinha sido já revisto em alta face ao primeiro documento comunicado.

A expetativa dos analistas para a entrada da empresa em bolsa é positiva, mas o teste vai, no entanto, ser um desafio maior, dado que as contas da empresa com 10 anos tem registado aumentos dos prejuízos. As ações vão começar a ser negociadas esta tarde com o ticker FTCH. O Goldman Sachs, o JPMorgan Chase, o Allen & Co. e o UBS Group foram os bancos mandatados para a operação.