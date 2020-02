Irão/Eleições: Abstenção nas legislativas de sexta-feira foi de 57,43%

Abdolreza Rahmaní Fazli, que apresentou os resultados em conferência de imprensa, disse que, dos 57.918.159 eleitores inscritos, apenas 24.512.404 se deslocaram às assembleias de voto, e o seu voto traduziu-se na confirmação de uma vitória em toda a linha do bloco conservador e ultra.

Rahmani Fazli acrescentou que o valor mais baixo de afluência foi registado na província de Teerão, com apenas 26,2% de participação.

Relativamente à votação em Teerão, onde estavam recenseados cerca de 9 milhões de eleitores, a agência semioficial Fars, informou que votaram apenas 1,9 milhões, o que representa uma abstenção de cerca de 70%.

A nível nacional, a percentagem apresentada pelo ministro do Interior é a mais baixa desde 1979, ano da Revolução Islâmica que derrubou a dinastia Pahlavi.

Nas anteriores legislativas, em 2016, a taxa de participação eleitoral foi de 62% e na ocasião representou a eleição maioritária de deputados ligados ao bloco reformista e moderado.

Abdolreza Rahmani Fazli justificou o atraso na divulgação da taxa de participação com a realização de uma reunião entre a direção do Ministério do Interior e o Conselho Guardião, como está previsto na lei.

O período de votação na sexta-feira foi prorrogado em seis horas, em vários prolongamentos.

O novo Majlis (Parlamento) tem 290 deputados, cinco dos quais representam as minorias confessionais – zoroastras (um), judeus (um), cristãos sírios e caldeus (um) e cristãos arménios (dois) -, de entre os mais de sete mil candidatos que vão a votos.

Os eleitores votaram também para preencher sete lugares da Assembleia de Peritos em cinco províncias do país: Teerão, Qom, Khorasan Norte, Khorasan Razavi e Fars.