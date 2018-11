Irão inicia fabrico de avião de combate totalmente produzido no país

O Irão lançou este sábado a linha de fabrico do primeiro avião de combate do país com projeto e produção interna, denominado “Kowsar”, um passo dado para renovar a Força Aérea e desenvolver a capacidade defensiva nacional.

Na cerimónia de inauguração, o ministro de Defesa iraniano, Amir Hatami, afirmou que, “em breve, será produzida a quantidade necessária de aviões que serão colocados a serviço da Força Aérea”, segundo a televisão estatal.

O caça apresentado é “um símbolo da luta contra a arrogância global [dos Estados Unidos]”, disse o ministro, ao acrescentar que as sanções económicas impostas pelo governo americano não influenciam o desenvolvimento da aviação militar nem das capacidades defensivas do Irão.

Projetado para proporcionar apoio logístico em operações em terra, o modelo de quarta geração conta com avançada capacidade de manobra e pode ser equipado com vários mísseis.

O avião de combate utiliza uma rede digital de dados militares, um sistema informático de cálculos balísticos e sistemas de mapas móveis inteligentes. Além disso, é equipado com monitor HUD, que conta com um sistema de radar avançado capaz de detectar alvos inimigos.

O caça Kowsar será produzido em duas versões, que variam entre uma e duas cabines, sendo que a segunda opção será também utilizado para o treino de pilotos.

A inauguração da linha de produção ocorre pouco antes da entrada em vigor, na segunda-feira, da segunda ronda de sanções norte-americanas contra o Irão.